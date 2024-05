TÄIELIK KANNAPÖÖRE Maailma kuumim vanaema šokeeris fänne uue üllatava ametiga

Öeldakse, et vanus on vaid number ja Gina Stewart on selle ehe näide.

Blondide kiharatega naist tuntakse kui maailma kõige kuumemat vanaema tänu tema nooruslikule välimusele ja hullutavatele piltidele, mida ta internetis jagab. Ginal on Instagramis tuhandeid jälgijaid, sest inimesed armastavad tema vananemisvastaseid näpunäiteid.

Nüüd on naine paljastanud, et teeb suure karjäärimuutuse. Ta on nüüd ametlikult muusik ja kavatseb sel aastal välja anda albumi.

See on Gina jaoks suur muutus, sest tavaliselt satub ta uudistesse oma armuelu lahates.

Nüüdseks 53-aastane Gina tunnistas hiljuti antud intervjuus, et noored poisid on tema vastu tihti relvitud. Ta usub, et seksikuse võti on enesekindlus, mis tuleb vanusega. Vanaemal on meessoost austajad üle maailma, enamik neist on vanuses 18-44 aastat, kirjutab Daily Star.

«Kui sa jõuad minu vanusesse, siis huvitab sind vähem see, mida inimesed arvavad ja rohkem see, et sul on hea olla ning saad elu nautida,» ütles ta.

«Ma arvan, et enesekindlas naises on midagi väga seksikat ja sageli tuleb enesekindlus vanusega. Nooremad naised võivad olla kinni selles, kuidas nad välja näevad ja mida teised arvavad. Enamik minu jälgijatest Instagramis on vanuses 18-44,» rääkis naine.

Hetkest, kui ta jagas uudiseid oma muusikukarjääri kohta, on tema fännid olnud täiesti vaimustuses. Tundub, et nad ei jõua ära oodata, kas tema hääl on sama ingellik kui tema välimus.

Los Angeleses elaval Ginal on konto Fanvue's ja ta väidab, et tema postkast on täis nii abieluettepanekuid kui ka armastusluuletusi.