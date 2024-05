KAVAL VÕI RUMAL? Ema hingepiinad: valetan oma lapsele igal reedel

Nimelt lubas ema lapsele, et kui pisike mõned päevad ilusti lasteaias käib, jätab ta lapse preemiaks mõneks ajaks koju. «Ja nüüd igal reedel ütlen talle, et ta saab kaks päeva kodus olla, sest oli nii tubli. Jah, mu laps ei tea, et laupäev ja pühapäev on niikuinii vabad päevad, vaid usub, et need on tema jaoks vabad tema vapruse eest.»