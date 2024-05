VIIMASED SÕNAD Haiglaõde jagas, mida inimesed kõige tihedamini enne surma ütlevad

Haiglaõde on paljastanud, et enamik inimesi lausub enne surma samad kolm sõna ja selgitas, millised füüsilised kõrvalnähud on tavalised.

Julie jagab TikTokis kogemusi ja nõuandeid surmaärevuse kohta oma 1,5 miljonile jälgijale. Ta ütleb, et surmasuus olevad patsiendid näevad nägemusi oma surnud lähedastest, kes ilmuvad vaimude või inglitena.

Lahkunud pereliikmete ilmingud tulevad sageli koos sõnumiga, et nad tulevad koju. Julie sõnul on kõige tavalisem lause, mida inimesed enne surma ütlevad: «Ma armastan sind.». Samuti mainivad oma ema või isa, kes tavaliselt on siit ilmast lahkunud.

Teises videos räägib Julie selle kohta, mida peetakse normaalseks, kui lähedane inimene sureb loomulikul põhjusel. Ta selgitab, et muutused hingamises, nahavärvuses ja palavik on kõik tüüpilised sümptomid.

«Hingamismustrid muutuvad elu lõpu poole aktiivse suremise faasis, mis on tavaliselt paar tundi kuni paar päeva enne surma.»

Ta lisab, et kuigi enamik peresid võib arvata, et see viitab sellele, et midagi on valesti, ei ole see üheksal korral kümnest nii.

Julie käsitles ka nahavärvi muutusi, kus jäsemed muutuvad veidi lillaks. Ta ütles, et see on normaalne osa surmaprotsessist ja ei viita sellele, et midagi on valesti.

«Palavikku esineb ka palju, sest me kaotame võime kontrollida südametemperatuuri, nii et meie temperatuur kõigub elu lõpus. Jällegi, see kõik on väga normaalne ja osa surma- ja suremisprotsessist.»

«Olen seda kogenud oma ämmaga. Ta ütles: «Tere emme!» ja lahkus vaikselt,» ütles üks kommenteerija.

«Minu voodihaige vanaema tõusis püsti, pesi end puhtaks, riietus ning ütles: «Ma pean olema valmis, kui nad mulle järele tulevad.»,» lisas teine kommentaator.