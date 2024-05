7 unustatud hügieenireeglit, mida eirates oma tervist rikud

Isikliku hügieeni kirjutatud ja kirjutamata reegleid on tohutult palju. Enamik inimesi piirdub peamisega: harjab hambaid, lõikab küüsi, peseb juukseid ja käib duši all. Kuid nad teevad ka hunniku vigu, mis rikuvad nahka ja halvendavad immuunsüsteemi. Millised on peamised vead, mida inimesed enda eest hoolitsemisel iga päev teevad?