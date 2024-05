LUBATUD VÕI MITTE? Poega huultele musitanud isa ajas netirahva tagajalgele

Lapsevanemaks olemine on üsna keeruline roll ja ka kõige paremad vanemad mõtlevad sageli sellele, kas nad teevad oma lastega kõike õigesti ja kas nad kasvatavad neid nii, et neist tulevad head täiskasvanud. Lapsevanem ise võib oma kasvatusmeetodites kindel olla, aga arvamuseavaldajaid leidub alati ning aeg-ajalt puutub iga vanem kokku mõne vastuolulise teemaga, mis paneb teda sügavamalt mõtlema. Lapsele suule musi tegemine on üks neist teemadest, kirjutab YourTango.

Nimelt on mitmed eksperdid arvamusel, et vanemad ei tohiks lastele suule musi teha, sest huuled on erogeenne piirkond ja suule musi tegemine võib tekitada lapses palju segadust. Suule musi tegemist peetakse seksuaalseks tegevuseks. «Suule musi tegemine võib mõjuda stimuleerivalt… ja see tekitab segadust,» sõnas dr Charlotte Reznick. «Kui issi teeb emmele musi või vastupidi, mida see siis tähendab lapse jaoks, kui tema teeb emmele või issile suule musi? Kui keegi küsiks minult, millal lõpetada lapsele suule musi tegemine, siis ma ütleks, et nüüd kohe.»