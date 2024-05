KAS NÕUSTUD? 5 olukorda, kus on parem kallimale valetada

1. Kui ta küsib sinu ekside kohta

Uudishimu eelmiste suhete vastu on normaalne. Kuid kas ta peab teadma, et sa käisid kunagi profisportlasega või et su viimane eks oli voodis suurepärane? Hea on öelda nimi või kaks, mainida lühidalt perioodi, millal käisite ja kiire selgitus lahkumineku kohta (rõhuga viimasel). Liiga palju detaile võib viia võrdlemise, armukadeduse ja ebakindluseni. Nii et isegi kui see pole päris tõsi, vaheta kiiresti teemat, öeldes täpselt seda, mida ta kuulda ihkab: «Miks me sellest üldse räägime, kallis? Sa oled parim, kes mul kunagi olnud on!»

2. Kui sul on salajane (kuid kahjutu) armumine

Selles pole midagi halba, kui sa ka pühendunud suhtes vaatad teisi mehi. Ja ära nanosekundikski arva, et su partner ei piilu teisi naisi. Kuid su mees ei pea kuulma uuest kuumast töökaaslasest, kellel on vägevad kõhulihased. Armumine läheb mööda, nii et tühja sellega. Või kui sa just pead, siis räägi sellest sõbrannadele.

3. Kui sulle tema sõbrad üldse ei meeldi