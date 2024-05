Mida kinkida koolilõpetajale? 5 ideed, millega ei saa mööda panna

Kui otsid häid kingiideid kooli lõpetamise puhul, siis siin on viis loomingulist ideed, mis toovad kindlasti naeratuse tubli lõpetaja näole.

Raamat on suurepärane kingitus igas vanuses koolilõpetajale. Eriti raamat, mis pakub inspiratsiooni ja juhiseid noore inimese tulevikutee jaoks. Isiklik areng, elu sügavam mõtestamine ja vaimne tasakaal on uue põlvkonna noorte jaoks tähtsam, kui eales varem.

Mõnusalt innustav raamat on ka «Ikigai. Jaapanlaste pika ja täisväärtusliku elu saladused.» Reisisõpradele võib alati midagi valida «Minu»-sarjast, psühholoogiahuvilistele meeldib kindlasti Daniel Kahnemani silmiavav teos «Kiire ja aeglane mõtlemine».

Ehe on koolilõpukingituste klassika. Kui valid kingiks mõne kvaliteetse kuld- või hõbeehte, jääb see püsivaks meeldetuletuseks sellest olulisest verstapostist koolilõpetaja elus. Ehe on kingitusena kompaktne, elegantne ning tema väärtus ei kao ajaga.