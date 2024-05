PETUKAUP Üllatav põhjus, miks naised heade meeste asemel pahasid poisse eelistavad

Abieluterapeut David Perl on väitnud, et naisi tõmbavad ligi need kaaslased, kellel võiks olla parim võimalus anda tugevaid järeltulijaid.

«Evolutsioon on ajendanud naisi alateadlikult eelistama kõige tugevamat meest, kes on ajalooliselt olnud alfamees,» ütles Perl, kellel on koos oma naise Ruthiga praksis nimega The Marriage Therapist.

See on osa heade geenide hüpoteesist, mille kohaselt valivad naised kaaslasi selle põhjal, kellel on parimad geneetilised omadused, et saada lapsi, kellel oleks tugev ellujäämisvõime, vahendab Daily Mail.

«Kahjuks ei jää sellised mehed püsima, mis omakorda viib naised edasi hea mehe juurde, sest nad vajavad kedagi, kes hoolitseb ja kaitseb pere, et anda järeltulijatele parimad võimalused edule,» ütles Perl TikToki videos.

«Ma arvan, et see tuleneb sellest, kuidas me oleme üldiselt arenenud ja see ei ole midagi, mida naised teevad teadlikult. Nad otsivad parimaid võimalusi rasestumiseks ja seejärel ellujäämiseks.»

2012. aastal teatasid Texase-San Antonio Ülikooli teadlased sarnastest tulemustest, mis näitasid, et naiste ovulatsiooniperiood motiveerib neid leidma kaaslast, keda nad tavaliselt ei valiks.

«Ovulatsiooni hormonaalse mõju all petavad naised end, et seksikad pahad poisid saavad pühendunud partneriteks ja parimateks isadeks,» ütles toona uuringu juhtivautor Kristina Durante.

«Kui vaadata seksikat meest läbi ovulatsiooniprillide, nägi härra Vale välja täpselt nagu härra Õige.»