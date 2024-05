KORRALIK SAAK Briti kõige ihaldatum poissmees hakkab abielluma

Hugh Grosvenor on üks Ühendkuningriigi rikkamaid mehi, kelle hinnanguline netoväärtus on 9,73 miljardit naelsterlingit ehk umbes 113 miljardit eurot.

Hoolimata sellest, et Hugh Grosvenorile kuulub umbes pool Mayfairist, on plaanis pärast pulmapidu ka Londonist lahkuda, kirjutab Independent.

«See on ilmselgelt koht, kus me hakkame elama. Me ehitame oma elu koos ja tahame olla siin palju püsivamalt ja tõesti juurduda. Nii et jah, see oli lõpuks väga lihtne otsus.»