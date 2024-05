KURVID LETTI! «Paksude tüdrukute suveks valmis?» Populaarne suunamudija propageerib kehapositiivsust

Olivia Messina on tuntud oma kehapositiivse eluhoiaku poolest. 27-aastasel naisel on tänu tema julgustavale ja toetavale sisule üle 390 000 jälgija – ja nüüd on tal fännidele uus sõnum.

Ta näitas uhkelt oma kumerusi ning julgustas teisi sama tegema. Imeilus naine tahab, et inimesed teaksid, et nad ei peaks kunagi oma ilusa keha näitamist pelgama.

Punapea jagas uljast klippi, kus ta tantsib, et näidata, et keegi ei suuda sel suvel tema tuju rikkuda. Olivia on kuulsust kogunud, sest ta räägib väga avameelselt kehakuvandist ja inimestele meeldib tema positiivne lähenemine elule.

«Kes on valmis paksude tüdrukute suveks? Okei, aga tegelikult ma kartsin suve. Kuumemad temperatuurid tähendasid lühemaid riideid, kuid minu ebakindlus sundis mind kandma pikkade varrukatega kampsuneid – ainult selleks, et ma saaksin oma jämedaid käsi varjata. Ma oleksin pigem kannatanud kuumuse käes, kui näidanud teistele inimestele oma vormi,» kirjutas Olivia oma Instagrami kontol.