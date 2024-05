Sussexi hertsogi ja hertsoginna hiljutine reis Nigeeriasse on kuningas Charlesi ja prints Williami täiesti vihale ajanud. Paari visiiti Aafrikasse on kritiseeritud kui mitteametlikku kuninglikku ekskursiooni.

Kuninglik kommentaator Tom Quinn pakkus välja, et Walesi prints pole paari otsustega sugugi rahul, vahendab Daily Star. «William on absoluutselt raevus ja otsustanud leida viisi, kuidas seda tulevikus ära hoida. Charles on väidetavalt vihasem, kui keegi on teda kunagi varem näinud,» väitis Quinn.