Igemehaigus on põhjustatud hambakatu kogunemisest hammastele ja selle sümptomiteks on punetavad, paistes ja valulikud igemed ning verejooks. See ärritab igemeid, paneb hingeõhu haisema, tekitab halva maitse suhu, igemed tõmbuvad kokku ja hambad võivad väljagi langeda.