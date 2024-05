20 AASTAT KUULUJUTTE Avril Lavigne'i saatnud vandenõuteooria saab lõpu?

Avril Lavigne vastas internetis levivale vandenõuteooriale, mis väidab, et ta suri 2003. aastal ja on sellest ajast alates asendatud Melissa-nimelise doppelgängeriga.

Teooria väidab, et Lavigne palkas dublandi, kes esindas teda avalikel üritustel pärast seda, kui tal sai kuulsusest kõrini. Väidetavalt suri lauljatar mingil hetkel 2002. aasta albumi «Let Go» ja 2004. aasta albumi «Under My Skin» ilmumise vahel ning plaadifirma otsustas palgata Melissa Lavigne'i asendama.

«See on minu jaoks lihtsalt naljakas,» ütles 39-aastane lauljatar kuulujutu kohta Alex Cooperi hiljutises «Call Her Daddy» podcasti episoodis.

«Ühelt poolt öeldakse, et ma näen täpselt samasugune välja, ma ei ole päevagi vananenud. Samas pooldavad teised vandenõuteooriat, et ma ei ole mina.»

«Ausalt öeldes ei ole see nii hull. Võiks olla hullem, eks?» tunnistas Lavigne naerdes. «Ma ei tunne, et see oleks negatiivne, see ei ole midagi hirmsat.».