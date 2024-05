Käenahk vananeb sageli kiiremini kui ülejäänud keha. Nii et kui oled märganud kätel tumedaid laike, kortse, naha õhenemist või kuivust, siis tea, et see pole haruldane. Hea uudis on, et see mure on välditav (kui enneaegse vananemise märke pole veel tulnud) ja ravitav (kui oled neid märke juba täheldanud).