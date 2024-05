LEVINUD MURE Suur viga, mida inimesed WCs sageli teevad

Dr Rachel Peck ütleb, et see ilma tegeliku pissihädata «no ma käin parem ära» harjumus tuleks täielikult lõpetada. «Mis juhtub põiega, kui sa pidevalt igaks juhuks pissid?» küsis ta oma TikToki videos. «Ma näen seda mõnede patsientide puhul, kes käivad sageli pissil ning kogevad lekkeid.»

Asi on selles, et põis täitub teatud kiirusega. Kui see on piisavalt täis, tekib esimene tung minna, mida inimesed üldiselt ignoreerivad. See tung annab lihtsalt teada, et põis hakkab täituma. See tung muutub aina tugevamaks ja kui põis on lõpuks täis, siis sa tead, et pead kohe minema. Kui sa aga igaks juhuks pissid, siis lähevad põiesignaalid sassi.

See tähendab, et põis hakkab tugevat pissihädatunnet andma siis, kui pole veel täis. Ja see meelitab su aju uskuma, et põis on hulga rohkem täis, kui see on. See omakorda tähendab, et põis ei mahuta enam nii palju uriini.

Rachel on nõus, et vahel on sobiv pissida igaks juhuks, näiteks enne magamaminekut, enne pikka autosõitu või filmi ja pärast seksi. «Muidu oodake, kuni teil on vaja minna!» lisas ta.

Inimesed kommenteerisid:

«Ma olen seda kogu oma elu teinud, mis nüüd?»

«Ma olen oma põie ära rikkunud. Kas on näpunäiteid, kuidas kahju tagasi pöörata?»

Rachel vastas: «See on üsna tavaline! Kui sul pole muid probleeme, siis ma ütleksin, et proovi vältida sagedast käimist, kui sa seda tegelikult ei pea. Ja põis pole mitte rikutud, lihtsalt valesti treenitud.»