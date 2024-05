Kuningas Charles avaldas, kuidas kulgeb tema vähiravi

Kuigi monarh on oma terviseprobleemide osas olnud suuresti vait pärast seda, kui ta veebruaris avalikult teatas, et tal on diagnoositud teadmata kujul vähk, murdis ta oma vaikust ühe õnnetu kõrvaltoime kohta, mida ta on kogenud. Esmaspäeval Hampshire'is Middle Wallopis asuvas sõjaväe lennumuuseumis esinedes avaldas Briti kuningas, et on vähiravi ajal kaotanud oma maitsemeele.