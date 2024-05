Naine oleks tampooni tõttu peaaegu elu kaotanud

Toksilise šoki sündroom (TSS) on raske seisund, mis tekib bakteri Staphylococcus aureuse toksiini verre sattumisel. Kõige sagedamini tabab see naisi, kes on jätnud tampooni liiga kauaks tuppe. Ehkki seisund on haruldane, on selle ümber palju ärevust, sest tegemist on tõsise probleemiga. Lauren Wasser sai seda omal nahal kogeda, kui ta 2012. aastal, 24-aastasena haigestus.