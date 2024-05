FÄNNID PETTUNUD Kelly Clarkson paljastas oma kaalulanguse saladuse

Kelly Clarkson (42), kes on juba mitu kuud olnud spekulatsioonide keskmes oma kiire kaalulanguse pärast, tunnistas, et arstid kirjutasid talle pärast vereanalüüsi kaalulangetamise ravimit. Ta rõhutas, et ei kasutanud Ozempicut, kuid ei avaldanud, millist ravimit ta selle asemel kasutas. Staar väitis varem, et ta kõnnib rohkem ja on vähendanud süsivesikute tarbimist. See tegi tema fännid pahuraks, nimetades naist valetajaks.