GALERII Perekond Tõniste ja Brigita Anton noppisid Dubai missivõistlusel mitu tiitlit

The Best Model Of Universe võistlus toimub augusti lõpus Hispaanias ja seal osaleb ligikaudu 1000 modelli alates lastest kuni eakamate modellideni välja. Selle võistluse üheks väiksemaks vaheetapiks oli äsja International Fashion Festival ja Fotomodelli võistlus Dubais, kuhu sõitis Tiina Jantsoni juhendamisel Eestit esindama eri vanusegruppides lausa seitse võistlejat, kes oma oskusi käivad õppimas Sixtina modellistuudios. Kokku oli sinna tulnud seekord võistlema sadakond modelli Itaaliast, Eestist, Soomest, Moldaaviast, Rumeeniast, Saksamaalt, Dubaist jne.