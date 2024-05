Charles tegi Harryle lepitava ettepaneku, aga poeg lükkas selle tagasi

Nüüd tagantjärele selgub, et isa Charles tegi Harryle ettepaneku, et poeg ööbiks oma Briti visiidi ajal kuninglikus residentsis, kuid Sussexi hertsog lükkas pakkumise tagasi ja eelistas hotellis ööbida. Võimalik, et selle otsuse taga oli terav okas hinges - Harry ja tema naine Meghan Markle andsid eelmisel suvel tagasi Frogmore Cottage'i võtmed, mis oli nende Ühendriigi koduks. Charles soovis, et kuna Meghan ja Harry ei soovi olla kuningapere ametlikud liikmed, peavad nad ka residentsi vabastama ja sealt välja kolima.