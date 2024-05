Endale lisaks 60 meest kastreerinud Marius mõisteti vangi: tahtsin sealt alt olla nagu Ken

Norrast pärit Marius Gustavson (46) teenis oma veebisaidi Eunuch Maker kaudu ligi 250 000 dollarit. Mees liigub ise ratastoolis ja põhjus on selleks enam kui ehmatav - ta on endal kas ise või kellelgi teisel sekti liikmel lasknud kastreerida munandid, jala ja rinnanibud. Ta ise kommenteeris seda paar aastat tagasi Irish Independentile nii: "Mu unistus oli olla sellise alakehaga nagu Ken." Teatavasti ei ole maailmakuulsal Matteli nukul suguelundeid.

Oma veebisaidile Eunuch Maker postitas ta videosid oma klubi liikmete kastreerimistest. Paljude sekti liikmete terved kehaosad eemaldati kirurgiliselt, enim puudutas see suguelundite eemaldamist. Mõned vigastasid oma munandeid sel määral, et need oli vaja meditsiiniliselt amputeerida. Lisaks külmutas Gustavson ühe mehe jalga senikaua, kuni selle külmakahjustus oli pöördumatu ning jalg tuli amputeerida.