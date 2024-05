NAPPUSE KAVALUSED Nõuka-aja nipid, mis on väärt katsetamist ka tänapäeval

Kuigi paljud neist nõukogudeaegsetest ilunippidest on tänapäeval endiselt kasutusel, on need sageli kohandatud vastavalt kaasaegsetele standarditele ja teadmistele. Lisaks on ka palju tänapäevaseid uuendusi ja tehnoloogiaid, mis on toonud kaasa uued ilu- ja nahahooldusmeetodid.