Miks on osa mehi veendunud, et naine peab tingimata noorem olema?

Enamike paaride puhul ei ole vanusevahe teadlik valik, see lihtsalt võib juhtuda. Partneri puhul on nii palju elemente, mis on eluteeks sobiva kaaslase puhul olulised, 10-20 aastat siia-sinna ei mängi sel juhul rolli. Aga miks on tüüp mehi, kes teevad seda valikut vastupidi? Unustades ja välistades muud tingimused ning alustavad sellest, et naine peab olema tuntavalt noorem.

Suur hulk mehi, kes on näinud jõukaid ning samavõrra eakaid multimiljonäre oma noorukeste trofeenaistega, on otsustanud, et soovivad samamoodi elada. Selle asemel, et leida naine, kes sobib mehe loomusega ja on armastav, heidetakse see võimalus üle parda ja soovitakse oluliselt nooremat kaaslannat. Miks?