Levivad fotod printsess Dianast, kes ei kanna rinnahoidjat

Suurbritannia printsess Diana säras 1996. aastal siniverelise kohta Met Galal ääretult julges riietuses. Läbi aastate korraldatud küsitlustes on saanud Diana toonane kleit publiku lemmikuks. Sel aastal on see skandaaliks ja märgiliseks kleidiks saanud outfit taas pinnale kerkinud ning kogub uut populaarsust.