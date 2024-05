LOOMULIK ILU «Ma olen kõigest inimene!» Kurvikas modell heitis riided seljast

Bikiinimodell Karina Irby kasutas oma Instagrami platvormi, et meenutada oma jälgijatele, et kõigil on omad «puudused». 34-aastane naine näitas postituses oma kõhtu, tuues esile selliseid tavalisi tunnuseid nagu tselluliit, paisunud kõht, kõhuvoldid ja värisevad reied. Avameelses videos ütles ta, et need on asjad, mis ühendavad kõiki naisi.