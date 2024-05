«Tal on raske töö, teda niimoodi kontrollitakse,» ütles Jennifer. «Kui mul on halb juuksepäev, panen juuksed lihtsalt klambriga kinni.» Kuigi Jenniferil endal on kuulus tunnussoeng The Rachel, lühike kohev 90ndate soeng tema «Sõprade» tegelaskuju järgi, siis tuleb tõdeda, et Kate’il on tõesti kaunid läikivad juuksed. Kuigi printsess on aastate jooksul katsetanud eri soenguid, on ta enim tuntud elegantse pika föönisoengu poolest. Selle kaubamärgi looja on kuninglik stilist Richard Ward, kes tegi sellist soengut juba aastaid enne, kui Kate sai tema kliendiks.