VAATA JÄRELE 5 märki, et su nahk vananeb suurepäraselt

Märgid, et nahk vananeb halvasti, on päikeselaigud, sügavad kortsud ja kuiv nahk. Kui oled suitsetaja, võid märgata sügavamaid kortse ja kuiva nahka. Kui sa pole aastate jooksul päikesekaitset kasutanud, võivad tekkida pigmendilaigud. Millised on aga märgid, et nahk on õigel teel?