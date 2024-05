Naine oleks tavalise valuvaigisti tõttu peaaegu elu kaotanud

Ärganud järgmisel päeval verevillidega suus, läks ta haiglasse, kus tema seisund aina halvenes. Varsti oli kogu tema nägu villidega kaetud ja ta vaevu nägi. Järgmisena mäletab Jaqueline, et ärkas 17-päevasest koomast.

«Tundus, nagu oleksin seestpoolt ära põlenud,» ütles Jaqueline. »Ma ei teadnud, mis minuga juhtus. Märkasin, et kogu mu keha oli sidemetes, nägemine täiesti udune ja toru kurgus, kuid ma ei tundnud valu. Alles siis sain aru, et olen väga nõrk ja minuga on juhtunud midagi väga tõsist.»