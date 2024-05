«Palju ilusaid võimalusi, aga...» Epp Kärsin teab, milline roll on rahal paarisuhtes

«Kogumispäeviku» taskuhäälingus tuli Epp Kärsiniga juttu raha rollist paarisuhtes, seksuaalharidusest ja sellest, kuidas sõltuvussuhe tekitas temas soovi olla edukas.

Räägi rahateemad enne kokkukolimist selgeks

«Mis on sinu ootused, mis on minu soovid, kuidas sa rahasse suhtud – need on sellised ebamugavad teemad, aga me peame ennast suhtes tundma nii turvaliselt, et saaksime rääkida ka ebamugavatest teemadest,» selgitas Epp.

Mehed tahavad tema sõnul olla edukad ja hästi raha teenida, kuid majanduslikult keerulistel aegadel kipuvad nad olema kidakeelsed. «Enesetappude protsent on Eestis päris suur, eriti meeste hulgas, sest mehed ei jaga oma muresid,» nentis ta. Seetõttu paneb Epp südamele, et kaaslasega tuleb rääkida ka kõige keerulisematest ja raskematest asjadest, sest muidu saadakse probleemidest teada alles siis, kui kõik on juba väga viimase piiri peal.

Hea paarisuhe aitab hoida ka meele ärksa. Tööl panustatakse siis palju rohkem ning inimesed on produktiivsemad ja lennukamate ideedega. «Mina näen seda, et kui õnnelikus paarisuhtes on inimesed nii vaimselt kui ka füüsiliselt palju tervemad ja tugevamad.»

Halba koosellu võib rahasuhte tõttu lõksu jääda