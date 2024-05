STAARI NIPP Näitlejatar Elizabeth Hurley paljastas kauni figuuri saladuse, mis töötab kõigi peal

Hurley reetis oma saladuse intervjuus The Telegraphile, tunnistades, et ta ei teadnud alles hiljuti, mis vahe on ülitöödeldud toidul ja töödeldud toidul.

Kuid 58-aastase näitlejatari sõnul on alati jälginud, mida ta sööb. Toiduainete etikette uuris ta tähelepanelikult juba teismelisena, sest ta ei tahtnud töödeldud toitu tarbida.

Pigem kirjeldab naine oma toitumisrežiimi kui väga tavalist ja ütleb, et ta ei joo mingit imet tegevat rohelist mahla.

Olles rohkem õppinud töödeldud toiduainete tausta, on ta loobunud eelpakendatud võileibadest ja sööb selle asemel näiteks praekana kartulipüree ja köögiviljadega.

Tema treeningstiil on samuti lihtne, sest Elizabeth on otsustanud vältida jõusaalis käimist ja olla üldiselt aktiivne, öeldes, et ta istub harva paigal.

«Meil on kodus reegel, et keegi ei tohi televiisorit enne kella 18 sisse lülitada – see tähendab, et enne õhtusööki ei istuta niisama,» avaldas naine.

«Aga ma teen palju aiatööd... See on üsna efektiivne – eriti igasuguse kraami üleskorjamine!» lisas ta.