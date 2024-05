Noor ema, kes on otsustanud oma last nii kaua kui võimalik rinnaga toita, on sattunud ootamatusse ja veidrasse peretülisse. Nimelt nõuab ämm, et ta imetamise lõpetaks ning lapsele lutipudelit ja rinnapiima asendajat pakuks. Miks küll?