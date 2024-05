Mis on kolme kuu kohtingureegel ja kas seda tasub järgida?

Kolme kuuga võib paljugi juhtuda. Selle ajaga jõuad uuel töökohal sisse elada, maratoniks treenida (vähemalt kogenud jooksjana) või mõne sarja otsast lõpuni ära vaadata. Ja vastavalt kolme kuu reeglile on see ka piisav aeg, et õppida tundma inimest, kellega sa kohtamas käid.