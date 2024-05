Põhjused, miks end hommikuti külma veega üle uhada

Külma- ehk krüoteraapia on praegu kuum teema. See näib mõjuvat hästi vereringele, meeleolule ja ainevahetusele, ehkki uuringuid ei ole veel palju. Külm dušš läheb krüoteraapia alla, kui see on piisavalt külm ehk 10–15 °C. Kindlasti tuleb kuulata oma keha ning mitte liguneda külma duši all kauem kui mõned minutid.