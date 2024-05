Emadepäeva konverents: kuidas emana heitlikus maailmas hakkama saada?

Tänasel konverentsil räägitaksegi sellest, kuidas saada hakkama emana praeguses heitlikus maailmas, kus on mõnikord kõike lihtsalt liiga palju. Kas emad ikka peavad kõike jõudma? Miks nad tunnevad ennast vahel läbikukkununa? Miks ootused emaks olemisele on kasvanud nii kõrgeks? Kuidas mõjub lapse sünd naise südamele? Millist eeskuju emad annavad meile ja miks on see eriti oluline tänapäeval, kus inimene hävitab inimest, kus pere ja kokkuhoidmine otsustab, kuhu liigume ja lõpuks ka kes me oleme?