30-aastane Yeonmi Park väitis, et ametnikud külastavad iga klassiruumi ja käivad isegi koolihoovis, kui nad diktaatori jaoks meelelahutust otsivad, vahendab The Star.

Järgmiseks viiakse väljavalitud arsti juurde, et teha kindlaks, kas tegemist on ikka neitsidega. Seejärel peavad naised õppima, kuidas Kim Jong Unile meeldida ja talle meelelahutust pakkuda – see on nende ainus eesmärk.