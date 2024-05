VIRAALNE TEST Vali üks neljast mehest ja saa teada, milliseid omadusi sa partneri juures enim hindad

Öeldakse, et pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna - need neli pilti aitavad mõista, mida sa oma armuelult soovid.

«Ma just nägin, et üks teine tüdruk tegi ka selle kohta video, aga me õppisime seda psühholoogias ja tulemused on väga huvitavad,» tutvustab unistuste mehe omaduste kaardistamise abimeest Keely Grace.