LEVINUD MURE Need märgid näitavad, et sul jääb sellest ainest vajaka

Raual on suur mõju tervisele ja üldisele heaolule, sest see aitab toota punaseid vereliblesid ja hoiab immuunsüsteemi tervena. Rauapuudus on väga tavaline, eriti naistel. Ja see on ka salakaval, sest sümptomid hiilivad ligi vargsi, mistõttu on neid lihtne ajada ilma, väsimuse või mõne muu teguri kaela.