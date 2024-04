HÜVA NÕU ⟩ Kuidas pärast lahkuminekut end jälle iseendana tunda?

Kogu senine turvaline elu on tükkideks lagunenud ja tundub, et ei suuda enam kunagi naeratada, rääkimata muudest positiivsetest tunnetest.

Alati on kergem sellel poolel, kes on oma otsust pikemalt kaalunud ja juba sellega kohanenud. Teisele poolele langeb see tavaliselt ootamatu emotsionaalse laviinina kaela. Kuidas siis sellises olukorras leida jõudu, et end uuesti üles ehitada?