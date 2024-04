Miniate ja ämmade omavahelisest võitlusest on kirjutatud tuhandeid raamatuid ja vändatud lugematuid filme. Lisaks anekdoodid, meemid ja niisama linnalegendid. Päriselu vastu need aga ei saa, reaalsus on vahel äärmuslikum kui fantaasiarikkaim väljamõeldis.

Redditis kurdab naine, et ämm läks raevu ja süüdistab teda isekuses, sest naine jättis tema sünnipäevale minemata. Loo teeb harukordseks see, et minemata jätmise põhjus polnud laiskus või lugupidamatus, vaid sünnipäevapeo asemel läks naine oma autoõnnetuses hukkunud sõbra matustele. Ämm heitis miniale ette, et pidi ilmaasjata raiskama 120 dollarit kohatasu ja toidu peale. Sugulastele kurtis juubilar, et sugulased peaksid alati pereliikmeid eelistama.