Abikaasa pidev näägutamine päästis naise elu

Inglanna Linda Sellar saadeti uuringutele pärast seda, kui ta hakkas alatasa hingeldama ja nakatus pidevalt viirushaigustesse. Pärast vereanalüüse ja luuüdibiopsiat sai ta teada, et tal on äge müeloidne leukeemia. Pärast diagnoosi oli Linda hirmul, et ta võib surra enne, kui ta saab oma pensionipõlve nautida.