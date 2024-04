Rebel Wilson on esitanud šokeeriva väite, et üks tundmatu kuningliku perekonna liige kutsus teda narkootikumidest kubisevale orgiale. Näitlejanna tegi jahmatava paljastuse oma vastilmunud autobiograafilises teoses «Rebel Rising». See ajas sotsiaalmeedia esmaspäeval tagajalgele, sest inimesed spekuleerisid kõnealuse kuningliku isiku üle.