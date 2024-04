Dan Buettner uuris kohti, kus inimesed tõeliselt kaua elavad ja selgitas välja, et paljudel 90-100 aastastel inimestel on ühine kirg - aiandus.

Buettner kinnitas taskuhäälingus, et aiandus on üks pikaealisuse võtmetegureid. Peaaegu kõik ülikõrges vanuses inimesi, kellega ta uuringu käigus vestles, olid aiandusega seotud juba pikka aega ning askeldasid peenarde ja klumpidega veel kõrges vanuseski. «Ma väidan, et aiatöö on ilmselt kasulikum, kui jõusaalis käimine. See on parim pikaealisuse treening, mida saate enda heaks teha,» ütles teadlane taskuhäälingu usutluses.