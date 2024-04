Kohtus loeti ette Leary viimased tekstisõnumid oma isale Paul Dermodyle, mis saadeti, kui ta oli operatsioonile minemas. Ta oli kirjutanud: «Ma ei tahtnud, et inimesed püüaksid mind ümber veenda. Ma vajan seda enda ja oma tervise pärast.» Dermody toetas tütart täielikult, kuid pani talle südamele, et soovib, et viimane teda asjade arenguga kursis hoiaks.