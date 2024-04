VIDEOD ⟩ Kaheaastane tüdruk valmistab süüa nagu meisterkokk

Oswyn alustas kokkamist kõigest 11-kuuselt koos oma ema Madisoniga. 28-aastane Madison tunnistas, et tütre sündides ei tundnud ta temaga esmalt nii tugevat sidet, kui ta lootis, mistõttu hakkas ta koos temaga koos süüa tegema.

Köögis astus Oswyn juhirolli – mõõtis koostisained välja ja teadis täpselt, millal toit on valmis. Ühtlasi fännab Oswyn kuulsusaid kokki Gordon Ramseyt ja Gino D'Acampot ning vaatab nende saateid iga päev.

«Kui ta sündis, ei tekkinud meil sellist sidet, nagu ma oleksin tahtnud. Ta armastas oma isa, nii et ainuke viis temaga lähedasemaks saada, oli kaasata teda millessegi, mis mulle meeldib, ja see on kokkamine. Ta armastab väga süüa teha ja ma pole teda selleks sundinud, ta on seda just ise teinud.»

«Me tegime kanapraadi ja ta valis kõik maitseained ise. Ta tahtis sidrunimahla, tšillit ja hunnikut loorberilehti. See maitses väga hästi.»

Oswyni esimene katsetus oli šokolaadiküpsised. Ta oli alles äsja õppinud kõndima, vahendab Daily Star.

«Ta on söögitegemise täielikult enda peale võtnud, ta oskab seda nii hästi, et mul pole tegelikult vaja midagi teha. Ainus, mida ma teen, on sotsiaalmeedia jaoks filmimine ja montaaž.»

Madison ja Oswyn askeldavad iga päev köögis, mõnikord isegi kaks korda päevas. «Ta on mu parim sõber. Teeme nüüd kõike koos,» ütles Madison. Muul ajal vaatavad nad kokasaateid. «Vaatame Gordon Ramseyt tundide kaupa. Ta lihtsalt vaatab teda, kuid on näha, et ta võtab kõike endasse. Ta nimetab Gordonit vihaseks kokaks, kuid kui ta suureks kasvab, tahab ta, et teda tuntaks naljaka kokana.»