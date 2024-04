Halli jume hävitaja: üllatuslik koostisosa kreemipurgis, mis paneb naha õitsvalt kumama

Tummine talvekreem on väljateenitud puhkusele läinud ja Babor saatis proovimiseks oma uusima uudistoote, põneva seenekreemi. Põhjamaa kliimas varakevadele omane hallikas jume vajab turgutust tõesti ja soovitatud purgike pidi selle vastu võitlema nagu raskekahurvägi.

Seente kasutamine kosmeetikas on vaikselt alustamas revolutsiooni. Siit ja sealt tuleb uusi tooteid, kus toimeainetena neis kavalaid mükoloogilisi imesid on kasutatud. Etteruttavalt võin öelda, et leidsin endale lemmiku, mis vähendab minu iluarsenali mitme toote võrra. Väga mugav.