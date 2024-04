Mu mees pettis mind – sain talle korralikult kätte maksta ja veel oma isa abiga

Kirjutades @Fesshole kontole, kus inimesed jagavad oma sügavaimaid ja tumedamaid saladusi, ütles naine: «Ma tean, et minu poiss-sõber on mind viimasel ajal petnud. Tegin endale varikonto ühele tutvumissaidile ja ilma suurema vaevata leidsin sealt eest ka oma kuti.»

«Leppisin temaga kohtingu kokku. Nii et ta peaks kümne minuti pärast minuga baaris kohtuma, teadmata, et see tegelikult mina olen. Mul on kaasas kohver, kuhu viskasin sisse tema riided, ning mu isa vahetab parasjagu meie majal lukke, et ta hiljem sisse ei saaks.»