Tallinn Fashion Week annab täna Kalev Spas veest inspireeritud avalöögi

Kevadine Tallinn Fashion Week saab ilusa alguse Embassy of Fashioni moevaatemänguga. Riina Põldroos on sel kevadel sukeldunud rõõmsatesse värvidesse ja pehmetesse vormidesse. Kollektsioon «HOLA» pühitseb päikesepaistet, troopikat, mangokokteile ja mandoliinide mängu. Kleitidel on õide puhkenud kangast õmmeldud suured värvilised lilled ja vormi annavad lopsakad volangid. Erilised käsitööna narmastest põimitud kleidid on loodud, et soojas suveöös tantsida. Troopilist kuuma seksikust jahutavad cool’id pükskostüümid, mis seekord pehmema joonega ja avaramad. Rõivad on mõeldud kõigile naistele, et tähistada suve, sõpru, saavutusi, pidustusi ja erilisi hetki ka igapäevas.