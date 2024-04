Ninakirurg Aet Saarts: keegi ei saa kõrvalt öelda, kas sa vajad ninalõikust või mitte

Dr Saarts, kes on 2002. aastast saadik teinud rinoplastika operatsioone, on üks juhtivaid ja kogenuimaid ninakirurge Eestis. Kui inimene leiab, et tema nina on kas liiga pikk või liiga lühike, trauma tõttu kõverusega, liiga lai, liiga madal või kühmuga, panevad arst ja patsient konsultatsioonil paika, kas ja millised on võimalused nina muutmiseks.

Enne ninaoperatsiooni peab hindama nii nina välimust kui piiluma sisse. Vahel on vaja teha kompuutertomograafiline uuring, et hinnata nina anatoomiat ning kesk-ja tagaosa. «Kui koos nina väliskujuga korrigeerime ninavaheseina, on see rinoseptoplastika. Kui räägime aga ainult nina välimuse muutmisest, siis on see rinoplastika,» avaldas dr Saarts.