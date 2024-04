«Häbitu!» Kuningliku pere fännid panevad Meghan Markle'ile maasikamoosi eest puid alla

Sussexi hertsoginna Meghan Markle on kuningliku pere poolehoidjad täiesti välja vihastanud. Fännidele ei meeldi Markle'i uue brändi American Riviera Orchard lansseerimise ajastus: see langeb kokku kuningliku pere jaoks keerulise perioodiga, sest kuningas Charles ja printsess Catherine võitlevad mõlemad vähiga. Vihased fännid on naist seetõttu nimetanud suisa häbematuks ja kelmiks, kirjutab The Mirror.