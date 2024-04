Naine aitas oma pojal pärast surma lapse saada: see oli tema viimane soov

Ta otsustas täita oma varalahkunud poja soovi, leides tema lapse kandmiseks surrogaatema. Leinav ema tegi postituse Instagrami, et tähistada väikese Anita esimest sünnipäeva, nimetades teda isa koopiaks. «Tänan sind, et täitsid valgusega mu südame, mis oli uppunud sügavaimasse pimedusse ja mida kängitses tohutu valu,» kirjutas Ana. «Tänan sind sinu naeratuse, lalinate, roomamise ja esimeste sammude eest. Aitäh, et vaatad mind samasuguse armastusega, nagu su isa mind vaatas... Keegi polnud mind kunagi niimoodi vaadanud. Sa oled koopia oma isast, kes soovis sind igavikulisest taevast.»

Vahetult pärast Alessi surma pani Ana rattad käima, et Anita ilmale tuleks. Poja spermat säilitati USAs ja Ana valis sealt ka asendusema, kuna tema kodumaal Hispaanias on see keelatud. Anita sündis USAs Miami haiglas ja on seaduslikult Ana tütar. Ta ei ole välistanud, et toob samal viisil maailma veel rohkem Alessi lapsi, kuna noormees soovis saada viis last.